Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:27, 20 июля 2026Ценности

Пристрастие россиян к подержанной одежде объяснили

Дизайнер Гуляев объяснил пристрастие россиян к секонд-хендам желанием быть уникальными
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Дизайнер Игорь Гуляев объяснил любовь россиян к шопингу в секонд-хендах. Разговор с ним публикует НСН.

Собеседник издания рассказал, что винтаж не теряет актуальности, поэтому стилисты активно применяют этот сегмент в работе. Кроме того, по мнению эксперта, пристрастие молодежи к подержанной одежде объясняется желанием создать уникальный образ.

Материалы по теме:
«Мода должна подстраиваться под человека» Ванесса Спенс знает, как угодить любой модной женщине
«Мода должна подстраиваться под человека»Ванесса Спенс знает, как угодить любой модной женщине
16 ноября 2018
Порочные сети: самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
Порочные сети:самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
1 марта 2022

«Молодежь сегодня не задумывается над тем, что это секонд-хенд, они просто ищут себе что-то уникальное и необычное для создания образа. Поэтому да, таких магазинов много по всей стране. Но это не означает, что новую одежду не покупают, просто молодежь ищет дополнительные детали, стилистику», — пояснил он.

По словам Гуляева, названный тренд в меньшей степени связан с экономией. «Время не очень простое, люди экономят, но все равно есть те, кто старается купить что-то новое. Сегодня кто-то использует секонд-хенды из-за экономии, но не могу сказать, что это общая тенденция для всех и по всей стране», — подытожил модельер.

В марте 2026 года россияне ринулись скупать винтажную старую одежду и аксессуары к 8 Марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путину доложили о контроле трассы «Новороссия»
    Раскрыт один из лучших способов позаботиться о себе
    Нетаньяху изменил решение по признанию геноцида армян из-за давления постсоветской страны
    Водонаева раскритиковала родителей с шумными детьми словами «не блещут умом»
    В России назвали условие для продолжения диалога с США
    В России на продажу выставлен очень дорогой внедорожник Toyota с уникальной опцией
    Главком ВСУ посетил одно из самых горячих направлений фронта
    Российская частная медицина попросила дать ей бензин
    Назван главный поставщик дронов ВСУ
    Россия довела до максимума импорт вина из постсоветской республики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok