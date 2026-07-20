Пристрастие россиян к подержанной одежде объяснили

Дизайнер Гуляев объяснил пристрастие россиян к секонд-хендам желанием быть уникальными

Дизайнер Игорь Гуляев объяснил любовь россиян к шопингу в секонд-хендах. Разговор с ним публикует НСН.

Собеседник издания рассказал, что винтаж не теряет актуальности, поэтому стилисты активно применяют этот сегмент в работе. Кроме того, по мнению эксперта, пристрастие молодежи к подержанной одежде объясняется желанием создать уникальный образ.

«Молодежь сегодня не задумывается над тем, что это секонд-хенд, они просто ищут себе что-то уникальное и необычное для создания образа. Поэтому да, таких магазинов много по всей стране. Но это не означает, что новую одежду не покупают, просто молодежь ищет дополнительные детали, стилистику», — пояснил он.

По словам Гуляева, названный тренд в меньшей степени связан с экономией. «Время не очень простое, люди экономят, но все равно есть те, кто старается купить что-то новое. Сегодня кто-то использует секонд-хенды из-за экономии, но не могу сказать, что это общая тенденция для всех и по всей стране», — подытожил модельер.

В марте 2026 года россияне ринулись скупать винтажную старую одежду и аксессуары к 8 Марта.