Россияне ринулись скупать старую одежду и аксессуары к 8 Марта

«Авито»: Россияне ринулись скупать винтажную одежду и аксессуары к 8 Марта

Продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта выросли в 2,5 раза, отмечают аналитики «Авито». Результаты исследования платформы попали в распоряжение «Ленты.ру».

В преддверии 8 Марта эксперты отметили тренд на винтаж — продажи старых вещей увеличились почти во всех категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ретроджемперы, свитеры и кардиганы стали покупать чаще в три раза, в среднем за 2000 рублей, а винтажные платья — в полтора раза чаще, в среднем за 2600 рублей.

Россияне ринулись скупать и аксессуары в стиле ретро — их продажи выросли почти в 2,5 раза. В то же время в три раза чаще стали покупать винтажные перчатки и варежки, а также платки и шарфы. Кроме того, к празднику активно покупают винтажную посуду — продажи сервизов, чайных пар и другой ретропосуды увеличились как минимум в два раза.

Среди других подарков лидирует уходовая косметика — ее в преддверии 8 Марта стали покупать чаще на 65 процентов. В среднем за 1400 рублей. Не теряют актуальности и цветы, особенно ирисы, тюльпаны, лилии и гортензии.

