Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:28, 4 марта 2026ЦенностиЭксклюзив

Россияне ринулись скупать старую одежду и аксессуары к 8 Марта

«Авито»: Россияне ринулись скупать винтажную одежду и аксессуары к 8 Марта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта выросли в 2,5 раза, отмечают аналитики «Авито». Результаты исследования платформы попали в распоряжение «Ленты.ру».

В преддверии 8 Марта эксперты отметили тренд на винтаж — продажи старых вещей увеличились почти во всех категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ретроджемперы, свитеры и кардиганы стали покупать чаще в три раза, в среднем за 2000 рублей, а винтажные платья — в полтора раза чаще, в среднем за 2600 рублей.

Материалы по теме:
«Вот тогда я почувствовал свою силу!» Вещи российских дизайнеров носят миллионы россиян. Почему они так популярны?
«Вот тогда я почувствовал свою силу!»Вещи российских дизайнеров носят миллионы россиян. Почему они так популярны?
25 мая 2022
Уход брендов, параллельный импорт и новые имена: как изменился рынок смартфонов в России
Уход брендов, параллельный импорт и новые имена:как изменился рынок смартфонов в России
28 декабря 2022

Россияне ринулись скупать и аксессуары в стиле ретро — их продажи выросли почти в 2,5 раза. В то же время в три раза чаще стали покупать винтажные перчатки и варежки, а также платки и шарфы. Кроме того, к празднику активно покупают винтажную посуду — продажи сервизов, чайных пар и другой ретропосуды увеличились как минимум в два раза.

Среди других подарков лидирует уходовая косметика — ее в преддверии 8 Марта стали покупать чаще на 65 процентов. В среднем за 1400 рублей. Не теряют актуальности и цветы, особенно ирисы, тюльпаны, лилии и гортензии.

В июле 2025 года девушки ринулись в аптеки и за гладким ободком бренда Charles J. Wahb, которые, помимо Бессетт-Кеннеди, в 1990-е носили и другие звезды A-листа. Тогда на возрождение популярности аксессуара также повлиял скорый выход сериала «Американская история любви» о жизни именитой пары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    Натурализованный американец Уайлд оценил решение Вонн участвовать в ОИ с тяжелой травмой

    Москва выдвинула требование к участникам конфликта на Ближнем Востоке

    В семье исчезнувшего российского подростка раскрыли затруднявшую поиски деталь

    Любителей сладостей предупредили о риске развития 13 видов рака

    В последствиях конфликта на Ближнем Востоке увидели позитив для российской нефти

    Конфликт на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу России в десятки миллиардов рублей

    Иран обвинил Трампа в предательстве

    Россияне ринулись скупать старую одежду и аксессуары к 8 Марта

    Москвичей предупредили о возвращении холодов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok