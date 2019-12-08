Россияне отказались игнорировать Ротару

Российские зрители, принявшие участие в съемках музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, тепло приняли украинскую певицу Софию Ротару, отказавшись игнорировать ее выступление. Фрагмент записи ее выступления опубликован в сторис в официальном Instagram-аккаунте звезды.

На видео люди аплодируют Ротару и долго скандируют «Браво!». Артистка на концерте исполнила, в том числе, известные композиции «Музыка моей любви» и «Вечные небеса». Зрители засыпали ее букетами роз, уносить их со сцены пришлось ассистентам.

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Игнорировать выступления Ротару в России 22 ноября призвал глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Он отметил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут».

Сенатор Алексей Пушков также заявил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют страну. В поддержку Ротару открыто выступили депутат Госдумы Наталья Поклонская, юморист Владимир Винокур, певец Николай Басков и продюсер Иосиф Пригожин.

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