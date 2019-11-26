Винокур вновь вступился за Ротару

Юморист Владимир Винокур обратился к певице Софии Ротару со словами поддержки и призвал ее «не слушать злопыхателей». Об этом он написал на своей странице в Instagram во вторник, 26 ноября.

«Миллионы зрителей тебя любят и ждут», — заключил Винокур, назвав честью возможность дружить и работать с певицей.

Ранее он заявлял, что смешивать творчество Софии Ротару с политикой неимоверно глупо. По его словам, у таких артистов, как Ротару, не бывает возраста.

За исполнительницу также вступился российский певец Николай Басков. Он назвал скандал вокруг Ротару открытой травлей и признался, что ему неприятно читать «пышущие ненавистью» комментарии в адрес «поистине великой» звезды.

17 ноября стало известно, что украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». После этого глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут». В связи с этим он призвал игнорировать концерты Ротару.

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