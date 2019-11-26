Басков отреагировал на скандал вокруг возвращения Ротару в Россию

Российский певец Николай Басков прокомментировал скандал вокруг артистки Софии Ротару, которая подверглась критике после того, как объявила о своем желании вернуться на российскую эстраду. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии. Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова "толерантность" скажу, что музыка вне политики», — написал исполнитель.

Он назвал скандал вокруг Ротару открытой травлей и признался, что ему неприятно читать «пышущие ненавистью» комментарии в адрес звезды. «Она поистине великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на ее хитах выросло несколько поколений», — отметил Басков и добавил, что гордится выступлениями на одной сцене с такой легендой.

17 ноября стало известно, что украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». После этого глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут». В связи с этим он призвал игнорировать концерты Ротару.

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