Пригожин призвал перестать «колбасить» Ротару

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин снова выступил в поддержку певицы Софии Ротару, которая подверглась критике после того, как объявила о своем желании вернуться на российскую эстраду. Его слова в воскресенье, 24 ноября, приводит телеканал «Звезда».

«Она народная артистка, ей надо дать работать, зачем ее колбасить? Неважно, за деньги она выступает или нет, что ей теперь бесплатно петь, что ли?» — заявил Пригожин, отметив, что сложившаяся ситуация вызывает у него негодование.

Он добавил, что никогда не слышал ничего плохого из уст Ротару, и подчеркнул, что артистка относится с любовью относится «и к России, и к своим зрителям». Продюсер также призвал не делать из певицы крайнюю. «Нашли крайнюю, которая не может ответить, которую можно дубасить по голове, но это неправильно и несолидно — бить женщину, что называется», — пояснил он.

Ранее в ноябре Пригожин уже отмечал, что Ротару является аполитичным человеком, который не имеет отношения к революциям, и просто стала «заложницей политических обстоятельств».

17 ноября стало известно, что Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Артистка рассматривает и предложения выступить на новогодних корпоративах.

В 2018-м Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко.

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