Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. Об этом он порассуждал в Twitter-аккаунте.

В своем комментарии парламентарий привел слова грузинской певицы Нино Катамадзе. «Я всегда говорю, что Россия — оккупант, а [президент России Владимир] Путин — наш враг! Я никогда не пела на русском. Это был мой последний концерт в России!» — процитировал ее председатель комиссии Совфеда по информполитике.

Затем сенатор задался вопросом о том, кто бы из его подписчиков был бы готов пригласить Катамадзе на гастроли в Россию и позвать ее на чашку кофе. Он призвал тех, кто оправдывает певицу, ставить лайки под его записью, а тех, кто против, — делать ретвиты. В настоящий момент запись собрала около тысячи ретвитов и более ста лайков.

Ранее Пушков заявил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют страну. К таким артисткам он отнес Ротару, Лайму Вайкуле и Катамадзе. Именно поэтому певице «не очень рады», ответил Пушков на заявление концертного директора Ротару, который до этого сказал, что против нее развязали травлю по заказу.

После этого Поклонская поддержала Ротару и предложила решать споры за чашкой кофе. Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений, заключила депутат.

17 ноября стало известно, что Ротару приедет в Москву на съемки «Песни года» и выступит на фестивале «Легенды Ретро FM». Решение артистки раскритиковали в Совете Федерации, представители шоу-бизнеса и публицисты.

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