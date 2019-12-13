Раскрыты суммы гонораров Ротару и финансируемые ей люди

Российский концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что артистка финансирует украинских военных, и объяснил ее отказ приезжать в Россию во время военного положения на Украине. Его слова передает «Собеседник».

По словам Лаврова, на финансирование военных у исполнительницы даже нет денег. «Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату. Потом, откуда у нее деньги? Не забывайте, что ей 72 года», — отметил он.

Концертный директор также раскрыл сумму гонорара Ротару — 50 тысяч евро. «Но отнимите от них расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы», — добавил он, подчеркнув, что, «даже если бы у нее и были деньги, она все равно бы не спонсировала войну».

В ноябре стало известно, что Ротару вернется в Россию на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды Ретро FM». Тогда публицист Анатолий Вассерман заявил, что часть заработка Ротару пойдет на спонсирование «киевских террористов».

В 2018-м артистка отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко. По некоторым данным, певица приняла такое решение, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

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