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13:33, 20 июля 2026Бывший СССР

Главком ВСУ посетил одно из самых горячих направлений фронта

Главком ВСУ Сырский посетил константиновское направление
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «СИРСЬКИЙ»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил константиновское направление. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Очередная рабочая поездка — в район боевых действий на константиновском направлении», — написал он.

По словам главкома, этот участок фронта остается самой горячей территорией, где происходит наибольшее число боевых столкновений.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента РФ Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

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