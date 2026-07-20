Главком ВСУ Сырский посетил константиновское направление

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил константиновское направление. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Очередная рабочая поездка — в район боевых действий на константиновском направлении», — написал он.

По словам главкома, этот участок фронта остается самой горячей территорией, где происходит наибольшее число боевых столкновений.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента РФ Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.