Хирург рассказал о пластических операциях Ротару и Пугачевой

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал о том, какие операции делали певицы Алла Пугачева и София Ротару в эфире программы «Как стать красивой» на телеканале НТВ.

Врач предположил, что Пугачева делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба, а также блефаропластику верхних и нижних век. «Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное», — подчеркнул он.

В случае с Ротару хирург также увидел следы блефаропластики верхних и нижних век, эндоскопическую подтяжку зоны бровей и подтяжку лица и шеи. «Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались. У нас получился очень красивый результат», — отметил он. Специалист высоко оценил результаты операций, заявив, что это эталонная пластическая хирургия.

Ранее о перенесенных пластических операциях рассказала сама Алла Пугачева. По ее словам, она делала только маленькие подтяжки, так как ей запрещен общий наркоз.