Народная артистка СССР Алла Пугачева перечислила перенесенные пластические операции. Ее слова передает телеканал НТВ.

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«Поскольку мне общий наркоз запрещен, я делала какие-то маленькие подтяжки», — заявила исполнительница, указав на лоб и виски.

Она отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку «это ужасно». «[Только] какие-то легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, все это — под местным наркозом, как косметическая операция», — заявила Пугачева.

В ноябре 2019 года стал известен заработок Пугачевой за вечер в Белоруссии. Артистка также оказалась самой высокооплачиваемой звездой на частных выступлениях.

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