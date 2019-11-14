Раскрыт заработок Пугачевой за вечер в Белоруссии

На единственном выступлении в Минске 2 ноября певица Алла Пугачева заработала около 250 тысяч евро (17,6 миллиона рублей). Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главу компании «Ру-Концерт» Евгения Морозова.
«Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 миллионов рублей», — добавил Морозов.
Отмечается, что остальная часть дохода, более 12 миллионов рублей, досталась организаторам — за вычетом стоимости аренды зала.
Сама Пугачева, прощаясь с фанатами на вокзале, заявила, что они «не скоро увидятся». «Если только в 80 снова решусь на концерт», — отметила певица.
Ранее в ноябре стало известно, что Пугачева оказалась самой высокооплачиваемой звездой на частных выступлениях. Ее гонорар достигает 21 миллиона рублей.