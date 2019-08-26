Алла Пугачева выбрала новую примадонну

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала, кто может стать ее преемницей. Видео на эту тему появилось в Instagram-аккаунте певицы Светланы Лободы.

В ролике Пугачева говорит в камеру: «Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени». При этом она указывает рукой на Лободу, которая начинает смеяться и закрывать лицо руками.

«Спасибо Игорю Яковлевичу [Крутому] за песню, великой любимой Алле Борисовне за благословение, моим зрителям за то, что я есть», — написала под постом 36-летняя артистка.

«Это было мощно», — прокомментировала публикацию продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Филипп Киркоров оставил на странице Лободы эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.

Ранее в сети появились фотографии Аллы Пугачевой, сделанные в 1999 году для российской версии журнала Vogue. Автором съемки выступил фотограф Робин Деррик, ставший позднее креативным директором британского Vogue. Сообщалось, что Пугачева разругалась с главным редактором журнала Аленой Долецкой по поводу видения снимков. Впоследствии журналистка решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию. В итоге примадонна предстала в журнале с длинными прямыми волосами и в плаще.

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