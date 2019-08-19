В сети вспомнили фотосессию молодой Аллы Пугачевой для Vogue

В сети появились фотографии Аллы Пугачевой, сделанные в 1999 году для журнала Vogue. На пост в Instagram фотографа Асет Героевой обратило внимание издание StarHit.
Фотосессия была сделана для российской версии журнала. Автором съемки стал фотограф Робин Деррик, ставший позднее креативным директором британского Vogue.
StarHit пишет, что тогда Пугачева разругалась с главным редактором журнала Аленой Долецкой по поводу видения съемки. Впоследствии журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию. В итоге примадонна предстала в журнале с длинными прямыми волосами и в плаще.
7 августа пост Пугачевой в Instagram заставил поклонников поверить в ее смерть. В профиле Пугачевой было опубликовано изображение горящей свечи, сопровожденное комментарием: «Прощай, Алла». Так артистка отреагировала на новость о смерти фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер. Большинство пользователей признались, что Пугачева очень их напугала своим постом и попросили впредь уточнять, кого она имеет в виду в своем посте.