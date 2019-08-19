В сети вспомнили фотосессию молодой Аллы Пугачевой для Vogue

В сети появились фотографии Аллы Пугачевой, сделанные в 1999 году для журнала Vogue. На пост в Instagram фотографа Асет Героевой обратило внимание издание StarHit.

Алла Пугачева для Vogue Russia 1999 N4 "Я так хочу, чтобы лето не кончалось..." Фотограф: Робин Деррик. Фото опубликовано @geroeva

Фотосессия была сделана для российской версии журнала. Автором съемки стал фотограф Робин Деррик, ставший позднее креативным директором британского Vogue.

StarHit пишет, что тогда Пугачева разругалась с главным редактором журнала Аленой Долецкой по поводу видения съемки. Впоследствии журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию. В итоге примадонна предстала в журнале с длинными прямыми волосами и в плаще.

7 августа пост Пугачевой в Instagram заставил поклонников поверить в ее смерть. В профиле Пугачевой было опубликовано изображение горящей свечи, сопровожденное комментарием: «Прощай, Алла». Так артистка отреагировала на новость о смерти фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер. Большинство пользователей признались, что Пугачева очень их напугала своим постом и попросили впредь уточнять, кого она имеет в виду в своем посте.

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