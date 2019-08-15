Пугачевой пригрозили арестом из-за дачного забора

Певице Алле Пугачевой может грозить административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Такое наказание последует, если артистка не погасит штраф в размере шести тысяч рублей. В декабре 2018 года в отношении певицы составили протокол об административном правонарушении. Причиной послужил забор вокруг загородного дома в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья. Отмечается, что он преграждает соседям Пугачевой доступ к воде.

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В прошлом году певица не выплатила три тысячи рублей, в связи с чем ее штраф был удвоен. При этом другие дачники, с которыми пообщались журналисты, отметили, что артистка уже около десяти лет не появлялась в этом доме.

В начале июля Пугачева оказалась в центре скандала, когда ее автомобиль проехал по перрону Рижского вокзала и остановился у входа в вагон. После инцидента адвокат Александр Сергеев подал заявление в ГИБДД и попросил возбудить дело об административном правонарушении, поскольку «какой-либо крайней необходимости в присутствии транспортного средства на платформе не имелось».

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