После скандала с машиной на перроне Пугачеву стали завозить в отстойник

Певица Алла Пугачева в своем райдере продолжает требовать, чтобы к ее отдельному вагону поезда по приезде подавали машину. Об этом промоутер Сергей Лавров рассказал «Комсомольской правде».
По его словам, после скандала, разгоревшегося из-за машины с Пугачевой на перроне Рижского вокзала, промоутеры «нашли лазейку». «Вагон загоняем в отстойник для грузовых поездов, и уже туда подъезжает машина для артиста», — объяснил Лавров.
Промоутер отметил, что в арендованных для артистки вагонах есть спальня, гостиная, душ, а также кухня с поваром.
В начале июля Пугачева оказалась в центре скандала, когда ее автомобиль проехал по перрону Рижского вокзала и остановился у входа в вагон. После инцидента адвокат Александр Сергеев подал заявление в ГИБДД и попросил возбудить дело об административном правонарушении, поскольку «какой-либо крайней необходимости в присутствии транспортного средства на платформе не имелось».