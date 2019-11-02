Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет

Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Super.ru.

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«Этот концерт совершенно непредвиден мною. Раз пригласили, думаю: приду, а больше никуда. Все, теперь ждите. Теперь, если и выступлю, то только в 80», — заявила артистка. По словам певицы, она согласилась приехать в Минск из-за особого отношения к Белоруссии, откуда родом многие ее родственники.

В августе Пугачева рассказала, кто может оказаться ее преемницей. По ее мнению, новой примадонной должна стать певица Светлана Лобода.

В 2009 году артистка объявила о завершении гастрольной деятельности. 15 апреля Пугачевой исполнилось 70 лет. Через два дня в Государственном Кремлевском дворце прошел концерт «Алла Пугачева. P. S.», посвященный юбилею певицы.

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