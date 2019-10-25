Умерла автор песен Кобзона и Пугачевой

Известная советская и российская поэтесса Карина Филиппова-Диодорова скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супруга поэтессы, народного художника России Бориса Диодорова.
Она умерла в пятницу, 25 октября, в Москве. Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище.
Карина Филиппова-Диодорова — российская поэтесса, театральная актриса и педагог. Она была одной из основательниц московского театра «Современник». В 1954 году поэтесса поступила в Школу-студию МХАТ, где училась вместе с Владимиром Высоцким и Аркадием Стругацким.
Поэтическому стажу Филипповой-Диодоровой более 50 лет. Песни на ее стихи исполняли Клавдия Шульженко, Гелена Великанова, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, Анастасия, Юлиан.