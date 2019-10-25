Умерла автор песен Кобзона и Пугачевой

Известная советская и российская поэтесса Карина Филиппова-Диодорова скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супруга поэтессы, народного художника России Бориса Диодорова.

Она умерла в пятницу, 25 октября, в Москве. Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище.

Карина Филиппова-Диодорова — российская поэтесса, театральная актриса и педагог. Она была одной из основательниц московского театра «Современник». В 1954 году поэтесса поступила в Школу-студию МХАТ, где училась вместе с Владимиром Высоцким и Аркадием Стругацким.

Поэтическому стажу Филипповой-Диодоровой более 50 лет. Песни на ее стихи исполняли Клавдия Шульженко, Гелена Великанова, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, Анастасия, Юлиан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!