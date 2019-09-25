Умер автор песен Grateful Dead

Автор текстов песен американской группы Grateful Dead Роберт Хантер скончался в штате Калифорния. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Хантер умер у себя дома в окружении семьи. Причина смерти не уточняется. Поэту было 78 лет.

Роберт Хантер ни разу не появлялся на сцене с музыкантами из Grateful Dead, объясняя это тем, что ему предпочтительнее оставаться за кулисами. Он сотрудничал с коллективом на протяжении всех 30 лет его существования.

Группа Grateful Dead собралась в 1965 году из участников коммуны писателя Кена Кизи «Веселые Проказники», которая занималась экспериментами с ЛСД. Она стала одним из важнейших музыкальных коллективов времен американской психоделической революции 1960-х, выступала на фестивале в Вудстоке в 1969 году и выпустила десятки студийных и концертных альбомов. Коллектив распался в 1995 году после смерти фронтмена группы Джерри Гарсии.