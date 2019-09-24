Лидер группы Space подал в суд на Киркорова из-за обвинений в вымогательстве

Музыкант Дидье Маруани, лидер французской группы Space, подал иск о защите чести и достоинства к народному артисту России Филиппу Киркорову, его адвокату и ряду СМИ. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что соответствующее исковое заявление поступило в Пресненский суд Москвы. Поводом для него послужило обвинение Маруани в вымогательстве, выдвинутое адвокатом Киркорова. Обратиться в суд француз обещал еще в марте, оценивая ущерб в сумму 15 миллионов рублей.

Дата рассмотрения иска пока не определена.

В марте также сообщалось, что Маруани подал иск на 272 миллиона рублей против Киркорова и композитора Егора Попкова, вновь обвинив артиста в плагиате. В 2016 году группа Space уже подавала на Киркорова в суд, но Мосгорсуд вернул иностранцам иск о защите авторского права по факту плагиата через неделю после подачи заявления.

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