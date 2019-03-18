На Киркорова подали в суд и потребовали 270 миллионов за плагиат

Лидер французской группы Space Дидье Маруани подал иск на 272 миллиона рублей против российского исполнителя Филиппа Киркорова и композитора Егора Попкова. Об этом сообщает Rambler News Service.

Маруани обвиняет отечественного певца в плагиате. «Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского исполнителя Дидье Маруани. Эти права нарушены Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Егором Попковым, а также принадлежащими им компаниями», — заявил адвокат французского музыканта. Требование было передано в Таганский районный суд города Москвы.

В 2016 году группа Space уже подавала на Киркорова в суд, но Мосгорсуд вернул иностранцам иск о защите авторского права по факту плагиата через неделю после подачи заявления.

По словам Маруани, произведение Киркорова и Попкова «Жестокая любовь» — это переработка его композиции Symphonic Space Dream.

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