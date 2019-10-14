Бывший муж Пугачевой раскрыл подробности о преследовавшем ее маньяке

Кинорежиссер Александр Стефанович, который на протяжении четырех лет был мужем Аллы Пугачевой, в ходе передачи «Звезды сошлись» рассказал, что певицу преследовал маньяк Анатолий Нагиев. Запись программы опубликована на YouTubе-канале НТВ.

По его словам, убийца отправил артистке письмо, в котором были такие слова: «Ты недостойна жить на этом свете, потому что танцуешь голая на столе». В обращении также говорилось, что Пугачева должна прийти на Главпочтамт, чтобы «окончательно решить все вопросы».

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Стефанович объяснил, что после этого решил обратиться в милицию, где у него спросили, не навещал ли их кто подозрительный. Режиссер вспомнил, что к ним домой приходил мужчина, который хотел пообщаться со знаменитостью, однако ее не было дома. Когда бывший супруг Пугачевой описал незнакомца, правоохранители попросили, чтобы певица ночевала в другом месте.

На встречу около Главпочтамта в итоге отправился сам Стефанович. Когда преступник объявился, его арестовали. При себе у него был топор. Как оказалось, Нагиев во время поездки в Харьков убил двух проводниц и двух пассажирок, а их трупы выбросил в окно. Кроме того, на его счету были еще две жертвы. Как пояснил режиссер, в 1981 году маньяка расстреляли.

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