София Ротару тайно выставила на продажу отель в Крыму

Украинская певица София Ротару тайно выставила на продажу собственный отель Villa Sofia, который находится в Ялте на побережье Крыма. По данным журналистов, артистка хочет выручить от сделки 25 миллионов евро (почти 2,3 миллиарда рублей). Об этом стало известно в эфире передачи «Ты не поверишь!», запись которой опубликована в аккаунте телеканала НТВ на YouTube.

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По данным журналистов, объявления о продаже отеля нет в общем доступе, а переговоры с обеспеченными покупателями ведут риелторы — они высылают потенциальным владельцам фотографии и договариваются о стоимости объекта. В случае удачной сделки Ротару планирует оставить всю мебель и оборудование. На данный момент отель закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса и, как считают корреспонденты, несет убытки.

Представители издания «Газета.Ru» попытались подтвердить или опровергнуть информацию о продаже. Они обратились к концертному директору певицы Сергею Лаврову и попросили его рассказать о ситуации с отелем. Однако тот отказался от комментариев и не ответил на вопросы.

В июле 2020 года Villa Sofia оказалась на грани разорения из-за пандемии коронавируса и не открылась даже после снятия ограничений. Тогда журналисты выяснили, что ворота гостиницы, рассчитанной на 12 номеров, оказались перемотаны проволокой, с территории была вывезена вся мебель, а окна закрыты шторами. Однако в тот период появилась официальная версия о том, что отель закрыли на реновацию.

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