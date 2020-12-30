Названы самые востребованные на «голубых огоньках» артисты

Опубликован список самых востребованных российских артистов на новогодних шоу. Об этом сообщает «Собеседник».

«Артист, приблизившийся к бою курантов на 15 минут, получал от нас четыре балла. На полчаса — три балла. На 50 минут — два балла. Остальные по одному, а если новогоднее телешоу длилось более двух часов, в копилку уходило 0,5 балла», — уточнили на сайте издания методику формирования рейтинга.

Так, наиболее популярным музыкантом на «голубых огоньках» был назван Николай Басков. На втором месте оказался Филипп Киркоров, а на третьем — Григорий Лепс.

В десятку также включили Кристину Орбакайте, Полину Гагарину, Александра Панайотова, Софию Ротару, Валерия Меладзе, Диму Билана и Светлану Лободу.

Ранее Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Затем он отказался от идеи бойкотировать новогодние огоньки на телевидении, усомнившись в том, что этот протест будет популярен среди артистов. Эстрадный исполнитель признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку».