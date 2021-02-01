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Песков ответил на вопрос о дворце фразой «президент стройкой не занимается»

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, посещал ли Владимир Путин дворец в Геленджике. Об этом сообщает ТАСС.

«Но, с другой стороны, президент стройкой не занимается, он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», — ответил на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля.

Ранее российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца в Геленджике. По его словам, объект достаточно сложный, и у него было много кредиторов. «Мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», — рассказал он.

Миллиардер также раскрыл предназначение объекта — будет построен апарт-отель, поэтому во дворце большое количество комнат. Ротенберг также пояснил, почему решил рассказать об объекте только сейчас. «Чисто человеческий фактор: скандал вокруг этого», — добавил предприниматель.

Видео с первой экскурсией по дворцу в Геленджике появилось 29 января. Внутри здания журналисты увидели только бетон.

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