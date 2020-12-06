Путин пошутил об одновременно пропавших участнике совещания и штативе

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли пошутил об исчезновении одного из его участников — председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Вести».

Одновременно с Михельсоном у одного из операторов пропал штатив. «У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — заявил российский лидер.

Позднее, когда Михельсон вернулся, штатив все еще не нашли. Путин пошутил и об этом: «Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? (…) Как начинать совещание?»

В результате штатив удалось найти, совещание началось.

В ноябре Путин пошутил на совещании с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса о том, что его посадили в отдалении. «Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — поинтересовался президент.