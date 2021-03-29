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Кремль прокомментировал приглашение Путину от Байдена на саммит по климату

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не осведомлен о том, поступило ли по дипломатическим каналам приглашение от американского президента Джо Байдена на имя российского коллеги на саммит по климату. Его комментарий приводит ТАСС в понедельник, 29 марта.

Он добавил, что вопрос участия российского лидера Владимира Путина в виртуальном саммите по борьбе с изменением климата будет рассматриваться, так как «тема очень важная».

Песков напомнил, что Россия является участником Парижской конвенции и «занимает очень ответственную позицию». «Но, что касается непосредственно этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию [президента РФ в нем]», — заключил пресс-секретарь.

26 марта СМИ сообщили, что Джо Байден пригласил российского коллегу на переговоры по климату, который запланированы на 22-23 апреля в онлайн-формате. На мероприятии будут присутствовать 40 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

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