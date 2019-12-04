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Европа пойдет на радикальные реформы ради природы

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Европейский союз готовится к радикальному пересмотру собственной экономики с учетом борьбы против изменений климата, пишет Bloomberg.

На саммите в Брюсселе на следующей неделе лидеры ЕС планируют выступить с совместным заявлением, согласно которому они обязуются сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году. Для достижения этой цели ЕС пообещает увеличить объем зеленых инвестиций и соответствующим образом скорректировать всю свою экономическую политику.

«Если к 2050 году мы хотим стать климатически нейтральным континентом, то нужно действовать уже сейчас», — заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции ООН по климату в понедельник, 2 декабря.

В числе амбициозных планов ЕС: ослабление ограничений на государственную помощь для компаний, изменение правил государственных закупок и ужесточение условий импорта из стран с более слабым контролем выбросов.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк потратит триллион евро (1,1 триллиона долларов) на климатическое финансирование в течение следующих десяти лет.

Чтобы гарантировать, что зависимая от угля Польша не наложит вето на климатические цели, лидеры ЕС обязуются создать «благоприятную основу», которая будет включать финансовую поддержку. В частности, ЕК подсчитала, что на дополнительные инвестиции в энергетику после 2030 года для достижения поставленных целей может потребоваться до 290 миллиардов евро (321 миллиард долларов) в год.

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