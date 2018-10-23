Названы смертоносные последствия изменения климата

Ученые Колумбийской школы инженерных и прикладных наук (США) показали, как глобальное потепление влияет на частоту смертоносных стихийных бедствий, таких как ураган «Флоренс» и тропический шторм «Мангхут». Согласно выводам специалистов, изменение климата из-за деятельности человека значительно усилит осадки и ливневый сток. В будущем это приведет к масштабным наводнениям. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали показатели осадков и стоков, полученных из баз данных Global Runoff Data Centre и Global Summary of the Day. Показано, что в последние годы увеличилось как число сильных дождей, так и объемы ливневых стоков, которые все чаще доходят до экстремальных значений. Более того, изменения в ливневых стоках оказались более резкими, чем для осадков. Это несоответствие возникает из-за различий в землепользовании, управлении водными ресурсами и наличии растительного покрова.

По словам ученых, результаты исследования помогут разработать новую систему управления водными ресурсами в условиях изменяющегося климата и избежать частых наводнений. В будущем специалисты планируют изучить, как на интенсивность осадков влияют термодинамические факторы и динамика атмосферы.

Ураган «Флоренс» сформировался над Атлантикой 31 августа 2018 года и обрушился на побережье Северной Каролины 14 сентября, что стало причиной смерти 13 человек. «Мангхут» образовался 7 сентября 2018 года и рассеялся 17 сентября, задев Филиппины, Вьетнам и юг Китая. От тропического шторма погибло 134 человека.

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