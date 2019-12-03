В Германии нашли новую Грету Тунберг

Студентка-медик Анна-Мария Мангай, которую в сети прозвали «немецкой Гретой Тунберг», приостановила учебу в университете ради ежедневных пикетов в защиту климата в Берлине. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Deutsche Welle на своей странице в Twitter.

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26-летняя девушка уже месяц приходит к зданию ведомства федерального канцлера в немецкой столице и стоит в одиночных пикетах по шесть часов. Кроме этого, она принимает участие в митингах других людей. Мангай надеется изменить отношение общества к климатическим проблемам.

16-летняя Тунберг считается одним из лидеров мирового экологического движения. Она стала известна после одиночного пикета перед зданием парламента в Стокгольме в 2018 году, во время которого требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре 2019 года Тунберг выступила на саммите по климату в ООН, где обвинила политиков в том, что они отняли у ее поколения детство, переложив на их плечи решение проблем изменения климата. После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете.

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