Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев отдать свой голос на президентских выборах в США за Джо Байдена. Об этом она написала в Twitter.

17-летняя активистка подчеркнула, что никогда не занималась политикой, но предстоящие выборы в США — «выше всего этого».

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг решила вернуться в школу после годичного перерыва. «Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу», — написала активистка и прикрепила фотографию со школьным рюкзаком на плечах и велосипедом.

Грета Тунберг стала лицом мирового экоактивизма после того, как в сентябре 2019 года выступила на саммите по климату в ООН. В декабре журнал Time признал ее человеком года.