Грета Тунберг выиграла премию и сразу нашла способ потратить приз

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выиграла первую премию мецената Галуста Гульбенкяна для человечества и сразу нашла способ потратить полагающийся денежный приз в размере миллиона евро — он пойдет на помощь экоорганизациям и людям, которые страдают от плохой экологии. Об этом говорится на сайте фонда Галуста Гульбенкяна.

Отмечается, что новая премия выдается за заслуги в борьбе за улучшение окружающей среды. Экспертный комитет выбирает победителя из сфер науки, технологий, политики и культуры. Представители комитета отметили, что их выбор остановился на шведке из-за ее харизмы и вдохновения, которое она привнесла в экоактивизм.

Девушка поблагодарила организаторов и заявила, что ее фонд переведет призовые в поддержку организаций и проектов, борющихся за сохранение природы, а также людям, страдающим от плохой экологии, — особенно это касается тех, кто живет на «глобальном Юге» (государствах, расположенных преимущественно в Южном полушарии, с низким уровнем ВВП на душу населения по ППС — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Тунберг призвала правительства продолжать борьбу с изменением климата даже во время пандемии коронавируса, напомнив, что глобальное потепление от этого не замедляется.

Грета Тунберг стала лицом мирового экоактивизма после того, как в сентябре 2019 года выступила на саммите по климату в ООН. В декабре журнал Time признал ее человеком года.

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