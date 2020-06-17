Памятник шведскому королю предложили заменить статуей Греты Тунберг

Памятник шведскому королю Карлу XII стоит заменить статуей экоактивистки Греты Тунберг, поскольку он представляет собой «символ злодеяний и устаревших ценностей». С таким предложением выступил бывший мэр города Умео Ян Бьёринге (Jan Björinge) в колонке для Aftonbladet.

Он подчеркнул, что во многих странах мира постепенно демонтируют статуи «угнетателям» — деятелям, которым были чужды демократические взгляды. В качестве примера Бьёринге указал на демонстрации против расизма в разных странах, где демонстранты стали сносить исторические памятники.

По мнению политика, статуи поставили для того, чтобы насаждать определенные взгляды. «Со стороны (...) государственных учреждений и муниципалитетов было бы куда благоразумнее освободить общественность от символов злодеяний и устаревших ценностей», — считает Бьёринге.

По его словам, парки и скверы Швеции должны украшать памятники людям, которые работают на благо человечества. В качестве примера политик привел экоактивистку Грету Тунберг и лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршёльда (шведского государственного деятеля).

Бьёринге также предложил использовать технологии дополненной реальности и создать интерактивные презентации вместо реальных монументов. Например, люди могли бы получить информацию о том или ином памятнике, воспользовавшись QR-кодом: они смогут узнать, в честь кого и когда воздвигли статую, и почему ее снесли.

Карл XII — король Швеции, занимавший трон в конце XVII — начале XVIII века. Большую часть правления потратил на продолжительные войны, в том числе с Россией. В 1709 году потерпел поражение при Полтаве.

10 июня в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния) протестующие из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда снесли памятник Христофору Колумбу. С помощью трех веревок они стянули памятник с постамента, затем оттащили его к озеру и скинули в воду. На место статуи демонстранты поставили табличку с надписью «Колумб олицетворяет геноцид».

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