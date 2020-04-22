Грета Тунберг призвала решать два кризиса сразу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала правительства продолжать борьбу с изменением климата даже во время пандемии коронавируса, напомнив, что глобальное потепление не замедляется. Об этом сообщает The Daily Mail.

17-летняя девушка в День Земли призвала решать два кризиса сразу, заявив, что коронавирус показал, насколько важно прислушиваться к ученым. Отмечается, что ее школьные забастовки за климат были перенесены в онлайн, но сама Тунберг не думает отказываться от своих требований.

Материалы по теме Посткарантинный мир Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?

Ранее девушка подозревала у себя коронавирусную инфекцию после поездки по Европе. Симптомы инфекции были также у ее отца Сванте, после чего они решили вместе изолироваться.

Грета Тунберг стала лицом мирового экоактивизма после того, как в сентябре 2019 года выступила на саммите по климату в ООН. В декабре журнал Time признал ее человеком года.

День Земли впервые прошел в 1970 году в США. Постепенно акция стала крайне популярной в Америке, а в 2009 году Генассамблея ООН провозгласила Международный день Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля. По традиции в этот день в разных странах звучит Колокол Мира, призывая людей ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите мира на планете.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru