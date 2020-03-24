Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться коронавирусом после поездки по Европе. Об этом 24 марта сообщает Daily Mail.
По словам активистки, симптомы появились также у ее отца Сванте. Они решили вместе изолироваться. Уточняется, что в турне они отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.
«Я приехала домой из Центральной Европы и сразу изолировала себя, потому что не хочу подвергать кого-либо риску», — рассказала Тунберг, добавив, что у ее отца симптомы проявляются гораздо сильнее.
Ранее 24 марта сообщалось, что коронавирусом заразился бывший президент Финляндии и Нобелевский лауреат мира 2008 года Марти Ахтисаари. Известно, что 82-летний политик заразился от своей жены. При этом оба заверяют, что чувствуют себя хорошо.
По последним данным, количество скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 574, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.
Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения