В Москве захотели установить памятник Грете Тунберг

Российская партия «Зеленая альтернатива» захотела установить памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. Статую девушки планируют расположить в центре московского Гайд-парка в Сокольниках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Лидер партии Руслан Хвостов объяснил выбор места тем, что на данный момент площадка «довольно-таки скучная». «Мы придумали памятник Грете Тунберг с пустым плакатом, на который граждане смогут повесить любое из своих требований. По сути это станет универсальным транспарантом для выражения своей позиции», — подчеркнул представитель «Зеленой альтернативы».

Пока что установка памятника согласуется с властями. Известно, что статую девушки намерены выполнить в человеческий рост из камня. В руках экоактивистка будет держать большой плакат, чтобы людям было удобно вешать на него свои требования.

Ранее Грета Тунберг призвала правительства не останавливаться в борьбе с изменением климата даже во время пандемии коронавируса, поскольку глобальное потепление из-за нее не замедляется.

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