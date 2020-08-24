Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила вернуться в школу после годичного перерыва. Она написала об этом на своей странице в Twitter.

«Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу», — написала активистка и прикрепила фотографию со школьным рюкзаком на плечах и велосипедом.

В июле этого года Грета Тунберг выиграла первую премию мецената Галуста Гульбенкяна и сразу нашла способ потратить полагающийся денежный приз в размере миллиона евро — он пойдет на помощь экоорганизациям и людям, которые страдают от плохой экологии. Новая премия выдается за заслуги в борьбе за улучшение окружающей среды.

Грета Тунберг стала лицом мирового экоактивизма после того, как в сентябре 2019 года выступила на саммите по климату в ООН. В декабре журнал Time признал ее человеком года.