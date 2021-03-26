Байден пригласил Путина на саммит по климату

Президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры по климату. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

Встреча пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате. На мероприятии будут присутствовать 40 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Отвечая на вопрос о том, пригласил ли он лидеров России и Китая на встречу, американский лидер ответил, что «пока нет, но они знают, что приглашены». «Но я еще не говорил [об этом] ни с одним из них», — подчеркнул он.

США проведут международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, который будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Ранее Байден сравнил главу Китая с российским президентом. Так, американский лидер признался, что провел с Си Цзиньпином больше времени вместе, чем другие мировые лидеры. Политик рассказал, что китайский лидер «прямолинейный и очень умный парень». «Он один из тех парней, которые, подобно Путину, верят, что автократия способна на то, на что неспособна демократия в постоянно усложняющемся мире», — заявил Байден.