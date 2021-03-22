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МИД заявил об упущенной возможности в отношениях с США

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

МИД России заявил об упущенной возможности выйти из тупика в отношениях с США. Об этом говорится на сайте ведомства.

Поскольку Соединенные Штаты отклонили предложение провести разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом в прямом эфире, возможность найти выход из сложившейся ситуации упущена.

«Ответственность за это целиком на США», — заключили в министерстве.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. При этом российский лидер отметил, что на выходных собирается в тайгу, и предложил провести переговоры с Байденом либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден уже говорил с Путиным, а 19 марта будет слишком занят, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США в ходе своего выступления по поводу борьбы с распространением коронавируса проигнорировал вопрос журналиста о том, согласен ли он на разговор с Путиным.

Предыстория: США отказались от разговора с Путиным в прямом эфире
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