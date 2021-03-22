Мир
 
Последние новости
Лавров в Китае надел маску с надписью fckng qrntn
Женщина нашла способ спасти постиранную с бумагой одежду после ошибки мужа
В Роспотребнадзоре сравнили коронавирус с туберкулезом
Акула покусала зашедшего в океан на несколько минут мальчика
Россия начала поставлять газ в Китай рекордно дешево
Россиянин заставлял беременную жену копать себе могилы и довел ее до суицида
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с квартирами
Исполняющий обязанности мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией
Россиянка раскрыла необходимую на еду сумму денег во время отдыха в Турции
Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни
Новости партнеров
Прослушать новость

США отказались от разговора с Путиным в прямом эфире

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Продолжение: МИД заявил об упущенной возможности в отношениях с США

Соединенные Штаты отклонили предложение провести разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом в прямом эфире. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В. В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта <...> в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — говорится в заявлении.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. При этом российский лидер отметил, что на выходных собирается в тайгу, и предложил провести переговоры с Байденом либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден уже говорил с Путиным, а 19 марта будет слишком занят, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США в ходе своего выступления по поводу борьбы с распространением коронавируса проигнорировал вопрос журналиста о том, согласен ли он на разговор с Путиным.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле рассказали о судьбе разговора Путина и Байдена
В Белом доме ответили на предложение Путина о разговоре в прямом эфире
Путин предложил Байдену поговорить до или после своей поездки в тайгу