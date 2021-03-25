Байден сравнил Си Цзиньпина с Путиным

Президент США Джо Байден сравнил главу Китая Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным. Своими наблюдениями он поделился во время пресс-конференции, ее трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Байден заявил, что, по некоторым подсчетам, он провел с Си Цзиньпином больше времени вместе, чем другие мировые лидеры. Политик рассказал, что китайский лидер «прямолинейный и очень умный парень». «Он один из тех парней, которые, подобно Путину, верят, что автократия способна на то, на что неспособна демократия в постоянно усложняющемся мире», — заявил Байден журналистам.

Мероприятие стало первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден дал в качестве президента. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.

Ранее в марте представители Китая и США провели встречу на Аляске. Со стороны Соединенных Штатов присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, со стороны Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Ван И.

В том же месяце США назвали Россию и Китай главными угрозами для страны в переходных положениях стратегии нацбезопасности. Согласно документу, Москва намерена и дальше продолжать расширять свое глобальное влияние, а также играть дестабилизирующую роль на международной арене.