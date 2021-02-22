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Китай назвал виновных в деградации отношений с США

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Ван И
Ван И
Фото: Yara Nardi / Reuters

Глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И назвал виновного в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, деградация китайско-американских отношений до наихудшего в истории уровня произошла по вине администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Ван И отметил, что две страны столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления дипломатических отношений.

Как считает министр, администрация бывшего президента «извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». «На этом основании они предприняли ряд шагов для того, чтобы оказать давление на Китай и сдержать его», — сказал он.

Глава МИД выразил надежду, что новая администрация США проведет пересмотр и переоценку внешней политики страны.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».

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