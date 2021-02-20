Байден захотел вместе с Европой бороться с Китаем

Президент США Джо Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению», пишет CNBC.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику». «Все должны играть по одним и тем же правилам», — заключил глава Белого дома.

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По его словам, Вашингтон должен дать отпор «злоупотреблениям и принуждению китайского правительства, которые подрывают основы международной экономической системы».

В прежних выступлениях Байден говорил, что отойдет от тактики предшественника Дональда Трампа, развязавшего торговую войну с Китаем, и будет действовать преимущественно в рамках международных соглашений и организаций, таких как Всемирная торговая организация и Всемирный банк.

Также Байден в очередной раз заверил Евросоюз в том, что США намерены вновь выстраивать с ним партнерские отношения после четырех лет охлаждения при президентстве Трампа.