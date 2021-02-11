Байден поговорил с Си Цзиньпином

Джо Байден провел первый телефонный разговор на посту президента США с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что обеспокоен действиями Пекина. В частности, он затронул темы прав человека, Гонконга, Синьцзяня и Тайваня. Также Байден подчеркнул «фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина». Он отметил, что будет защищать безопасность, процветание, здоровье и образ жизни американцев, а также обозначил одним из своих приоритетов свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

Помимо этого, лидеры двух стран обменялись мнениями насчет противостояния пандемии коронавируса, общих вызовов глобальному здравоохранению, климатических изменений и нераспространения оружия. «Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения [с Китаем] там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников», — отметили в Белом доме.

Ранее Джо Байден пообещал не ввязываться в торговые войны с Китаем, как это делал его предшественник Дональд Трамп, и вместо этого конкурировать со второй экономикой мира в рамках международных правил. По его словам, между двумя странами должна быть конкуренция, не перерастающая в конфликт.