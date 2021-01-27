Байдена предупредили о коммунистической угрозе

Нового президента США Джо Байдена предупредили об угрозе со стороны китайских коммунистов. Об этом заявил бывший американский госсекретарь Майк Помпео в интервью ведущей Fox News Primetime Марии Бартиромо (Maria Bartiromo).

По словам Помпео, Коммунистическая партия Китая (КПК) ищет «уязвимое место» администрации Байдена. «Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в конечных амбициях председателя [КНР] Си [Цзиньпина]», — ответил Помпео на вопрос ведущей о намерениях Китая «захватить» Тайвань.

«У меня есть все основания полагать, что они [КПК] бросят вызов этой администрации, чтобы увидеть, смогут ли они найти у нее уязвимое место и смогут ли они предпринимать дальнейшие действия, чтобы продолжать оказывать давление на тайваньский народ», — добавил он. Помпео понадеялся, что администрация Байдена «сделает то же, что и ряд предыдущих администраций».

Правящая партия Тайваня, как и ее лидер Цай Инвэнь, выступают за самостоятельность острова. Объявить независимость ему мешает угроза китайского вторжения — КНР считает объединение с Тайванем своим «коренным интересом». В марте 2005 года в Китае был принят закон о применении военной силы против острова, если там провозгласят независимость. При этом в нем содержатся расплывчатые формулировки: решение будет принято, если все другие возможности окажутся исчерпанными.

Пекин не контролирует Тайвань с 1949 года, когда после проигрыша в гражданской войне коммунистам туда сбежали представили партии Гоминьдан. КНР при этом продолжает считать остров своей частью. США, в свою очередь, формально не имеют дипломатических связей с Тайванем, но де-факто поддерживают контакты с администрацией острова.