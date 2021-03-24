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Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о военных угрозах, исходящих от России и Китая. Его слова во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передает РИА Новости.

По мнению Блинкена, угрозы видны в разработанных Россией новых военных возможностях и стратегиях. Они якобы были сделаны для того, чтобы «бросать вызов» западным союзам и «подрывать существующий миропорядок».

В частности, госсекретарь обвинил Москву в «агрессии на востоке Украины, наращивании военных сил, масштабных учениях и создании угроз в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье». Кроме того, он заявил о «растущей модернизации ядерных возможностей и использовании химического оружия против своих критиков на территории НАТО» со стороны России.

Касаемо Китая, его военные амбиции «растут год от года», заметил Блинкен. В частности, речь идет об угрозе свободе судоходства, а также о милитаризации Южно-Китайского моря и «атаках на страны в Индо-Тихоокеанском регионе».

В марте США назвали Россию и Китай главными угрозами для страны в переходных положениях стратегии нацбезопасности. Согласно документу, Москва намерена и дальше продолжать расширять свое глобальное влияние, а также играть дестабилизирующую роль на международной арене.

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