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В Великобритании назвали Россию угрозой номер один

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Фото: Pixabay

Великобритания на предстоящей неделе назовет Россию «угрозой номер один» стране. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который представит премьер-министр страны Борис Джонсон.

Издание указывает, что такое заявление объясняется «частыми агрессивными вторжениями» России в водное и воздушное пространство Британии.

Кроме того, в статье страной-конкурентом назвали Китай, угроза от которого носит экономический характер. Авторы публикации обратили внимание, что в планах указано увеличение расходов Соединенного Королевства, которые должны позволить Лондону противостоять Москве и Пекину в киберпространстве. «Китай — это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности», — подчеркнул собеседник газеты.

Ранее опрос Института Рональда Рейгана показал, что американцы перестали считать Россию главной угрозой для США и усмотрели опасность в Китае. Больше всего американцы обеспокоены «кибератаками», также граждане США имеют неблагоприятное мнение относительно «китайской политической системы и Коммунистической партии Китая». Кроме этого они обеспокоены нарушениями прав человека в Китае и хотят, чтобы США поддержали «продемократическое движение в Гонконге».

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