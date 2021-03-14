В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД России

Жители Японии и японские СМИ вспомнили про ядерное оружие после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу возможного размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перевод статьи из японской газеты «Емиури симбун» приводит InoSMI.

«Министр иностранных дел России указал на то, что появление таких ракет в Японии Россия будет воспринимать как возникновение серьезной новой угрозы для своих интересов. Такие действия США могут стать одним и факторов серьезного нарушения глобальной и региональной стабильности», — написали японские журналисты. Они считают, что Россия продемонстрировала стремление к сдерживанию США.

Заявление российского МИД также вызвало бурную реакцию в соцсетях. «Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!» — написал один из пользователей сети.

Ранее Захарова объявила, что Россия будет принимать меры по обеспечению национальной безопасности, даже если США пойдет на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом она отметила, что такой сценарий «никак не укрепит безопасность ни США, ни тем более их союзников».