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В Кремле рассказали о борьбе с коррупцией

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Для борьбы с коррупцией в России должна быть создана абсолютная нетерпимость к этому явлению в обществе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Вместе с тем, по его словам, пока этой нетерпимости в России нет, поскольку коррупция представляет собой вопрос психологии человека. И нет ни одной страны в мире, в которой полностью смогли бы победить коррупцию. «Мы с вами видим обвинительные приговоры и расследования в европейских странах, в Китае, в США в отношении самых высоких государственных чиновников», — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что в России необходимо обеспечить неотвратимость наказания и безупречность законов и правил. «Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать. Ведь бытовая коррупция — это гораздо страшнее. Там крутятся огромные деньги», — отметил Песков, говоря о так называемой бытовой коррупции.

Ранее стало известно, что количество коррупционных преступлений за первые два месяца 2021 года увеличилось на 11,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Генпрокуратуры, в начале 2020 года в России было выявлено 6,3 тысячи случаев коррупции, а в этом году — уже 7,1 тысячи. Кроме того, подсчитано, что в двух из трех случаев коррупции размер взятки превышал 10 тысяч рублей.

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