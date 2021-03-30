Подсчитаны масштабы коррупции в России

Количество коррупционных преступлений за первые два месяца 2021 года увеличилось на 11,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные Генпрокуратуры РФ приводит РИА Новости.

Отмечается, что если в начале 2020 года в России было выявлено 6,3 тысячи случаев коррупции, то в этом году — 7,1 тысячи. «В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1 процента», — говорится в сообщении.

Кроме того, подсчитано, что в двух из трех случаев коррупции размер взятки превышал 10 тысяч рублей. Регионами-лидерами по масштабам мелкого взяточничества оказались Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

Ранее начальник УМВД Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов в ходе выступления на местном телевидении назвал коррупцию важной составляющей работы. «Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная», — сказал Толкунов.